Китайцы готовы продавать автомобиль, распечатанный на 3D-принтере

Компания X Electrical Vehicle анонсировала массовый автомобиль, распечатанный на 3D-принтере. Компакт-кар LSEV презентуют на Пекинской автомобильной выставке, а в продажу он начнет поступать не ранее 2019 года.

При помощи объемной печати изготовят почти все детали, за исключением электродвигателя, шасси, стекол и шин. В изготовлении прочного и эластичного материала для кузовных панелей поможет фирма Polymaker.

Стало известно, что распечатка бампера занимает 4 часа, крыши - около 5 часов, дверей - по восемь часов каждую, приборной панели - свыше 600 минут.

Без подзарядки электромобиль может проехать 150 км, его максимальная скорость не превышает 70 км/ч. Масса "распечатки" составит около 450 кг.

В первые годы планируется печатать не более 500 автомобилей в год. Продавать их будут за 9,5 тыс. долларов.