Компания Airbus сняла полет летающего такси на видео

Опубликован первый видеоролик полета беспилотного такси Vahana от компании Airbus. Как видно на видеоролике, полет прошел еще 31 января этого года, но в интернете его опубликовали только 22 февраля.

Полет проводился в американском городе Пендлтон штата Орегон. Во время испытания беспилотное такси взлетело примерно на пять метров и продержалось в воздухе 53 секунды. В следующий раз разработчики хотят поставить перед беспилотником задачу долететь до определенной точки.

Ширина транспортного средства составляет 6,2 метра, длина – 5,7 метров, а высота – 2,8 метра. Его грузоподъемность составляет до 745 кг, но при этом, в кабине такси сможет ехать только один человек. Летающее такси работает на электроэнергии. Предполагается, что подобные такси начнут эксплуатироваться ближе к 2020 году.