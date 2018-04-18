Компания Alibaba анонсировала разработку беспилотных автомобилей

18 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Китайская компания интернет-коммерции Alibaba заявила, что будет заниматься разработкой беспилотных автомобилей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на газету China Daily.

Как заявил представитель AI Labs (подразделения Alibaba) Ван Ган, команде ученых уже удалось достичь большого прогресса в разработке транспортных средств со встроенной системой автономного вождения.

Компания Alibaba планирует создать беспилотный автомобиль, соответствующий четвертому уровню автономности при движении. Это означает, что машина сможет без вмешательства водителя передвигаться, осуществлять руление, совершать повороты, торможение, ускорение и иные маневры практически в любых дорожных условиях.

Для поддержки развития этой отрасли экономики в апреле 2018 года власти Китая законодательно регламентировали процесс и условия проведения испытаний беспилотных авто. Ожидается, что со временем в крупных городах и мегаполисах страны появится зона автономного вождения. В Шанхае первые полосы для беспилотных автомобилей уже введены в эксплуатацию в марте 2018 года.

В КНР помимо Alibaba разработкой беспилотных авто занимаются интернет-компания Baidu и один из лидеров КНР в сфере телекоммуникаций Tencent. Согласно прогнозам экспертов, запуск массового производства беспилотных автомобилей в Китае станет возможным к 2020 году.-0-