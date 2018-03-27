Компания Apple может выпустить линию бюджетных iPad

Известная корпорация Apple в ближайшее время может выпустить бюджетную версию своего знаменитого планшета iPad, сообщают СМИ.

Пока никаких официальных заявлений по этому поводу от руководства компании не поступало. Американская пресса со ссылкой на инсайдеров пишет, что презентация состоится в рамках образовательных мероприятий для студентов, школьников и преподавателей Чикаго.

Впрочем, даже о самом мероприятии практически ничего не известно. Представители Apple, которые занимаются его организацией, видят цель мероприятии в представлении новых креативных идей учеников и преподавателей.

Более низкая цена на iPad позволит Apple поставлять свои планшеты в школы. Сейчас так делают корпорации Google и Microsoft. По данным СМИ, стоимость бюджетного iPad составит 259 долларов.