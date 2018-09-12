Компания Apple представила новые iPhone Xs и Xs Max

12 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новые iPhone от компании Apple были презентованы 12 сентября. Трансляцию презентации можно было посмотреть на сервисе YouTube.
У телефона iPhone Xs диагональ экрана составляет 5,8 дюймов, а iPhone Xs Max — 6,5 дюймов. В новых гаджетах на передней панели сохранится характерный вырез, который в сети назвали "монобровью". Смартфоны сохранят систему распознания лиц владельцев Face ID и получат новый процессор A12 Bionic.
Максимальный объем памяти - 512 Гб. В Apple рассказали, что iPhone X и iPhone Xs Max можно топить в любой жидкости, когда высохнут, они не теряют свои качества. Цены на новинки стартуют от $749.
Продажа новых iPhone официально начнется 21 сентября.-0-
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