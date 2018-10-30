Компания Apple презентовала обновленные версии MacBook Air и iPad

30 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Корпорация Apple 30 октября презентовала новые модели MacBook Air и iPad в оперном театре Говарда Гильмана в Нью-Йорке, трансляцию демонстрировал официальный сайт корпорации.
Дизайн ультрабука сделан в стиле последних моделей MacBook Pro. У новой модели 13,3-дюймовый дисплей Retina с разрешением в 4 млн пикселей, два порта Thunderbolt 3, сканер отпечатков пальцев Touch ID, а за безопасность пользователя отвечает чип Т2. Покупателям предлагают корпуса трех цветов: "серый космос", "серебристый" и "золотой".
Новые iPad Pro имеют безрамочный экран во всю фронтальную панель. На планшете нет больше кнопки Home, разблокировка происходит с помощью системы распознавания лиц Face ID. Для зарядки используется USB Type-C вместо привычного Lightning. Планшет будет доступен с 11- и 12,9-дюймовыми экранами.-0-
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