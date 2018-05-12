Компания Aston Martin озвучила намерения выпустить 700-сильный кроссовер

Aston Martin рассказал о планах выпуска гибридного кроссовера с двигателем мощностью 700 лошадиных сил.

Мотор будет иметь максимальную мощность 500 лошадиных сил, еще 200 "лошадей" дополнительно придаст электродвигатель.

Первоначально компания планировала выпустить электромобиль Varekai, но позже от этих планов отказалась и поставила задачу возродить суббренд Lagonda.

Первой моделью обновленного суббренда станет гибридный кроссовер с бензиновым и электрическим двигателями. В сумме оба мотора будут иметь мощность в 700 лошадиных сил.

Силовая установка гибрида будет целиком соответствовать нормам CAFÉ.

Компания планирует вскоре представить также электромобиль RapidE.