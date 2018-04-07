Компания Chery начала выпуск электрокроссоверов

Компaния Chery известна на рынке как производитель автомобилей хэйтчбек более 10 лет.

Теперь она решила представить на рынке полноразмерный кроссовер – разновидность Chery Tiggo 3x.

Предлагаемая модель практически не отличается от первоисточника. Только электрический автомобиль имеет декоративные голубые штрихи на колесах и передней части, а вместо радиаторной решетки установлена заглушка. В кабине смонтирован индикатор энергообмена, а весь дизайн выдержан в голубых красках. Производители считают эти изменения незначительными.