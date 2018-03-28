Компания Huawei презентовала смартфон с тройной камерой

28 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Крупный китайский производитель смартфонов Huawei представил первый смартфон с тройной камерой, сообщают информагентства.

Разрешение тройной камеры Huawei P20 Pro равняется 68 мегапикселям. Разработчики оснастили устройство широкоугольной оптикой, установленной в модуле с огромным разрешением в 40 мегапикселей. 8-мегапиксельный модуль с телеобъективом обеспечивает пятикратный оптический зум. 20-мегапиксельный модуль оборудован черно-белым объективом.

Камера смартфона P20 Pro поддерживает функцию Light Fusion для съемки в условиях недостаточной освещенности, а также снабжена лазерной системой автоматический фокусировки.

Продажи смартфона стартуют во втором квартале 2018 года. В настоящее время официальная цена нового Huawei P20 Pro составляет 899 евро.-0-