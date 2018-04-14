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Компания Mitsubishi отказывается от выпуска внедорожника Pajero

Технологии 14.04.2018 | 21:11

Японский бренд Mitsubishi прекратит выпуск автомобиля Mitsubishi Pajero. А все потому, что внедорожник не вписывается в новую концепцию развития бренда.

Дело в том, что Mitsubishi выступает за минимизацию выбросов в атмосферу. Еще японский бренд волнует тема снижения расхода топлива. А внедорожник Mitsubishi Pajero в эту концепцию не вписался.

Финальную версию назвали Final Edition, ее выпуск ограничится 1 тысячей штук. Эта версия оснащена 18-дюймовыми колесными дисками, плотной защитой днища, системой экстренного торможения, круиз-контролем.

Стоимость финальной версии на немецком рынке – 37 тысяч евро, это на 5 тысяч дороже стандартной модели Mitsubishi Pajero.

Последний сошедший с конвейера автомобиль передали в патрульную службу.

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