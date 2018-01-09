Компания МТС подготовила к эксплуатации сети для "интернета вещей"

9 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Компания МТС подготовила к коммерческой эксплуатации сети для "интернета вещей" по стандарту NarrowBand Internet of Things (NB-IoT), сообщили БЕЛТА в компании.

Для создания новых продуктов доступны все частоты в диапазоне 900 МГц, предоставленные в соответствии с решением Государственной комиссии по радиочастотам (ГКРЧ).

Главные элементы экосистемы МТС - выделенная сеть радиодоступа и облачная платформа для обработки трафика и хранения данных. Оператор протестировал инфраструктуру и подтверждает готовность к созданию новых цифровых решений.

"Сеть NB-IoT МТС является выделенной и не зависит от нагрузки на инфраструктуру 2G, 3G и 4G. Для создания новых цифровых продуктов компания может использовать все доступные радиочастоты в диапазоне 900 МГц. Покрытие сигнала NB-IoT на 20 децибел выше, чем в случае с GSM, что обеспечивает лучшую проникающую способность. Благодаря этому объединить в одну сеть возможно технику, которая находится даже в труднодоступных местах, плотной городской застройке и на больших расстояниях от вышки", - рассказали в компании.

Передатчики NB-IoT отличаются низкой стоимостью, а также простотой во внедрении и обслуживании. Кроме того, они могут функционировать до 10 лет от одного аккумулятора в автономном режиме и надежно шифруют информацию в радиоинтерфейсе. Новый стандарт обеспечивает большую емкость сети и позволяет подключить к одной базовой станции десятки тысяч устройств.

Стандарт мобильной связи NB-IoT предназначен для обмена данными между различной техникой: от медоборудования и счетчиков энергии до носимых гаджетов и кассовых терминалов. С помощью NB-IoT можно оптимизировать многие процессы за счет удаленного мониторинга и управления устройствами, сбора и обработки полезной информации. При этом технология подходит крупным и мелким организациям, домашним хозяйствам и обычным пользователям.

Оператор МТС продемонстрировал возможности NB-IoT впервые на выставке "ТИБО-2017" совместно с компанией Huawei. NB-IoT может успешно использоваться в промышленности и здравоохранении, системах "умного" дома и города, экологии и торговле, транспорте и логистике, а также во многих других областях. Созданная экосистема NB-IoT МТС предоставляет заказчикам возможность протестировать решения на базе IoT для их дальнейшего внедрения.-0-