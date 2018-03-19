Компания Samsung Electronics объявила о старте продаж в Беларуси новых флагманских смартфонов

19 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Компания Samsung Electronics объявила об официальном старте в Беларуси продаж новых флагманских смартфонов Samsung Galaxy S9 и S9+. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в представительстве Samsung Electronics Rus Company в Беларуси.

Покупатели могут приобрести эти модели в трех цветах: черный бриллиант, титан и ультрафиолет. С 16 марта устройства доступны во многих специализированных магазинах республики.

Компания Samsung представила новые флагманские модели смартфонов в феврале этого года на выставке Mobile World Congress 2018 в Барселоне. Устройства получили высокую оценку от IT-экспертов - в частности Samsung Galaxy S9+ награжден в номинации "Лучшее новое подключенное устройство" на ежегодной церемонии Global Mobile Awards. Samsung Galaxy S9+ получил признание со стороны изданий TechRadar, Android Authority, а Samsung Galaxy S9 отмечен PhoneArena, Android Central, Expert Reviews, Android Police, T3 и Ubergizmo.

Смартфоны Samsung Galaxy S9 и S9+ получили самую продвинутую камеру, оснащенную двойной механической диафрагмой, с помощью которой можно делать качественные фотографии при любом освещении; функцию съемки видео в сверхзамедленном режиме; ряд интерактивных и увлекательных инструментов для создания анимированных эмоджи (селфимоджи) и индивидуальных GIF-стикеров; а также новые возможности встроенного интеллектуального помощника Bixby.-0-