Компания Xiaomi представила карманный принтер для смартфонов

Известная китайская компания Xiaomi представила карманный принтер, который можно взять с собой везде и распечатать фото прямо со смартфона. В итоге снимки получатся небольшого размера – 54х86 мм. Также они могут оживать, когда пользователь наводит на фото свое мобильное устройство со включенной камерой.

Сам принтер похож на маленькую коробочку с отверстием для выхода фото и кнопкой для запуска печати. Принтер поддерживает до 256 цветовых градаций. Для принтера потребуется использовать специальную пленку, которая не боится физических воздействий и имеет защиту от быстрого выцветания. В компании уверяют, что отпечатанные фото могут храниться в комнатных условиях десятилетиями и не выцветать.

Правда, чтобы распечатать снимок, одного принтера мало. Надо еще установить на смартфон специальное приложение. У него также есть поддержка дополнительной реальности. Так, если на снимок навести камеру мобильного устройства, то фото оживет и превратится в видео.

Принтер пока еще в продажу не поступил. Также неизвестной остается и его стоимость.