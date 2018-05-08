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Компьютеру Apple – 20 лет

Технологии 08.05.2018 | 00:13
Фото из архива
Фото из архива

История этого компьютера началась 6 мая 1998 года - Стив Джобс представил первый iMac, который был оснащен 15-дюймовым CRT-дисплеем и жестким диском 4 ГБ. Дизайн компьютера был выполнен дизайнером Джонатаном Айва в минималистическом стиле и был предназначен для выхода в сеть.

В 2002 году появилась новая модель этого производителя – iMag G4. Среди новинок этой модели стал 15-дюймовый LCD-дисплей на поворотной ножке.

Компьютеры серии iMac G5 выпускались с 2004 по 2006 год. Это последняя модель с процессорами PowerPC – следующие модели оснащаются чипами компании Intel.

В 2007 году Apple выпустила iMac в алюминиевом корпусе, который комплектовался дисплеями с диагональю в 20 и 24 дюйма, 2-ядерными процессорами, беспроводной мышью и клавиатурой.

В 2012 году в iMac отказались от оптического привода для дисков - это ознаменовало приход облачных сервисов и потокового видеовещания в интернете.

Модель 2014 года оснащалась дисплеем Retina с диагональю в 27 дюймов, а в 2015-м компания представила 21,5-дюймовый компьютер с экраном разрешением 4K.Нынешняя топовая модель в линейке — iMac Pro. В «стандартной» комплектации она оснащена 27-дюймовым экраном 5K-разрешения, процессором Intel Xeon W, 32 ГБ оперативной памяти, SSD-накопителем на 1 ТБ и видеокартой Radeon Pro Vega 56 (8 ГБ). Эта комплектация рассчитана на профессиональных пользователей, которым нужна сверхвысокая производительность.

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