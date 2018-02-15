Конференция по искусственному интеллекту OSTIS собрала в Минске ученых из 6 стран

15 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. 8-я международная научно-техническая конференция "Открытые семантические технологии проектирования интеллектуальных систем" (OSTIS-2018) стартовала сегодня на базе Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники, сообщили БЕЛТА в вузе.

Конференции OSTIS проходят ежегодно и расширяют границы сотрудничества научных школ, вузов и организаций, которые работают в области искусственного интеллекта, а также бизнес-среды. В этом году конференция в Минске собрала более 120 ученых из 6 стран: Беларуси, России, Украины, Латвии, Казахстана и Узбекистана.

"С каждым годом на OSTIS все больше молодых людей, и я рад растущему интересу нового поколения специалистов к инновационным технологиям, - отметил на открытии первый проректор БГУИР Сергей Дик. - Декрет о развитии цифровой экономики, в котором уделяется много внимания в том числе развитию искусственного интеллекта, - хороший стимул для появления новых идей, которые можно будет воплотить на OSTIS-2019. Второй день конференции пройдет на базе ПВТ, резидентом которого мы планируем стать в ближайшем будущем".

Доклады, запланированные на 16 февраля, посвящены практической стороне вопроса: ученые, аспиранты, студенты презентуют исследования о приложениях интеллектуальных систем и путях их применения в пищевой промышленности, военной сфере, медицине, образовании. Завершит второй день конференции круглый стол "Проблемы и направления развития прикладных разработок в области искусственного интеллекта". По мнению сопредседателя оргкомитета OSTIS-2018, заведующего кафедрой интеллектуальных информационных технологий БГУИР Владимира Голенкова, одним из самых важных элементов в продвижении инноваций является обратная связь между разработчиками и заказчиками. Сейчас она налаживается и крепнет, появляется больше совместных проектов представителей науки и бизнеса.

Конференция продлится до 17 февраля. Организаторы - БГУИР, Парк высоких технологий, Министерство образования, Министерство связи и информатизации Беларуси, Российская ассоциация искусственного интеллекта, а также другие учреждения и IT-компании.-0-