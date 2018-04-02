Конкурс по программированию в среде Scratch среди школьников стартовал в Беларуси

2 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Парк высоких технологий и Министерство образования проводят третий республиканский конкурс "Программирование в среде Scratch", сообщили БЕЛТА в ПВТ.

К участию приглашаются учащиеся II-VIII классов учреждений общего среднего образования. В конкурсе соревнуются за дипломы трех степеней и ценные призы от Парка высоких технологий. В этом году это будут ноутбуки, планшеты, умные часы и смартфоны. Помимо этого все участники, прошедшие в финал конкурса, становятся почетными участниками белорусского сообщества скретчеров.

Конкурс проводится по трем номинациям: "Вещь из мира будущего", "Анимированная задача" и "Компьютерная игра". К участию принимаются только индивидуальные работы, выполненные самостоятельно. Один участник вправе подать на конкурс только один проект.

Для участия необходимо до 24.00 20 апреля заполнить на сайте ПВТ регистрационную форму участника и направить конкурсную работу.

Список финалистов будет опубликован 26 апреля на сайтах Парка высоких технологий и Министерства образования. Финал конкурса пройдет 5-6 мая в Орше.-0-