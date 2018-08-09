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Контакт-центр ЕРИП не будет работать 11-12 августа

Технологии 09.08.2018 | 09:31

9 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Контакт-центр ОАО "Небанковская кредитно-финансовая организация "ЕРИП" не будет работать 11-12 августа. Такая информация размещена на сайте предприятия, сообщает БЕЛТА.

Как отмечается, это связано с проведением технических работ. В остальные дни контакт-центр работает ежедневно без выходных с 8.00 до 20.00. ЕРИП приносит извинения за временные неудобства.

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