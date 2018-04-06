Концепт изогнутого iPhone появился в Сети

Недавно в мировой паутине появилась информация о том, что Apple разрабатывает iPhone изогнутой формы. Дизайнер Мартин Хайек из iDrop News предложил аудитории свой вариант внешнего вида будущего гаджета.

Изучив отчеты Bloomberg, которые содержали информацию об изогнутом дисплее iPhone, Мартин Хайек смоделировал телефон необычной формы. На его рендерах устройство изогнуто сверху вниз и похоже на слайдер. Сенсорная клавиатура гаджета находится в нижней части экрана.

Неизвестно наверняка, будет модель выглядеть так или иначе, однако, по информации Bloomberg, разработка изогнутого дисплея iPhone началась и, предположительно, на это понадобится 2-3 года.