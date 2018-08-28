Концепцию программы по дистанционному зондированию Земли утвердят на ближайшем союзном Совмине

28 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Концепцию программы Союзного государства "Разработка, модернизация и гармонизация нормативного, организационно-методического и аппаратно-программного обеспечения целевого применения систем дистанционного зондирования Земли России и Беларуси" ("Интеграция-СГ") планируется утвердить на ближайшем заседании Совета Министров Союзного государства. Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции директор НИРУП "Геоинформационные системы" Национальной академии наук Беларуси, главный конструктор Белорусской космической системы дистанционного зондирования Земли Сергей Золотой, передает корреспондент БЕЛТА.

"По последней информации, практически завершено согласование в Минфине России. Планируется на ближайший Совмин Союзного государства вынести вопрос об утверждении концепции программы "Интеграция-СГ", - сказал Сергей Золотой.

Беларусь и Россия уже выполнили пять союзных программ в области космоса, направленных на создание новых материалов, информационных технологий, наземной инфраструктуры, приборов. "Космические исследования являются приоритетными для многих стран мира, в том числе для Беларуси. Очень важным вопросом является не только создание техники и технологий, но и подготовка кадров. Прежде всего это касается таких вузов, как БГУ, БГУИР, БНТУ. Эти университеты больше всего связаны с различными направлениями космических технологий. Нам нужно привлекать молодежь в эту сферу", - отметил руководитель аппарата Национальной академии наук Беларуси Петр Витязь.-0-