Корабль "Прогресс МС-09" пристыковался к МКС

10 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Грузовой корабль "Прогресс МС-09" пристыковался к Международной космической станции (МКС), сообщают информационные агентства со ссылкой на российский Центр управления полетами.

Корабль впервые долетел до МКС по сверхкороткой схеме менее, чем за четыре часа. Стыковка с орбитальной станцией произошла в автоматическом режиме в 4.31 утра по московскому времени.

Космический аппарат совершил два витка вокруг Земли, ранее "Прогрессы" отправлялись к МКС либо по двухсуточной схеме (34 витка), либо долетали до станции за шесть часов (четыре витка).

Ракета "Союз-2.1а" стартовала с площадки космодрома Байконур. Корабль "Прогресс МС-09" доставил на станцию около 2,5 т грузов - топливо, научное оборудование, продукты, медикаменты, скафандр нового поколения "Орлан-МКС."-0-