Космонавт белорусского происхождения Олег Артемьев выйдет в открытый космос в скафандре "Орлан-МКС"

27 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Второй скафандр нового поколения "Орлан МКС" доставят на Международную космическую станцию (МКС) в июле 2018 года на борту грузового космического корабля "Прогресс МС-09". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на директора компании-разработчика скафандра НПП "Звезда" Сергея Позднякова.

Всего до конца 2018 года планируется выполнить два выхода в открытый космос по программе российского сегмента МКС. Следующий выход намечен на 8 августа, за борт МКС отправятся Олег Артемьев (космонавт белорусского происхождения) и Сергей Прокопьев. Планируется, что Олег Артемьев будет выполнять работы в "Орлане-МКС". Также рассматривается возможность, что в новом скафандре выйдет и Прокопьев.

"Орлан-МКС" отличается от предыдущей версии "Орлан-МК" новой внутренней полиуретановой оболочкой и новой автоматизированной системой водяного охлаждения, которая сама должна настраивать наиболее комфортную температуру для оператора. По информации Сергея Позднякова, после июля предприятие НПП "Звезда" займется подготовкой третьего скафандра "Орлан-МКС".

Также Сергей Поздняков сообщил, что российское НПП "Звезда" создаст скафандры для первого полета в стратосферу на самолете SolarStratos, получающем энергию за счет солнечных батарей. Как отметил Сергей Поздняков, во время полета самолет должен выдержать низкие температуры, перепады давления, солнечную радиацию, также все эти условия должен выдержать и человек.

К концу 2018 года планируется достичь границы вечного стратосферного холода (25 тыс. м над уровнем моря). Это станет первым в истории человечества полетом на такую высоту самолета, работающего на солнечных панелях. Высота более 5-6 тыс. км смертельно опасна для человека, для него необходим специальный скафандр. В НПП "Звезда" его разработали на базе спасательного скафандра для космонавтов, которые сейчас применяют для полетов на МКС. В скафандрах для SolarStratos двое пилотов будут находиться около шести часов, там будет установлен специальный охлаждающий патрон и особая сборка вентилятора для обеспечения внутренней циркуляции воздуха.-0-