Крупнейшие мировые компании-поставщики электронных услуг начнут отчислять НДС в белорусский бюджет

1 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. С 1 января в Беларуси вступают в силу поправки в Налоговый кодекс, согласно которым зарубежные компании-поставщики электронных услуг будут обязаны отчислять налог на добавленную стоимость в бюджет Беларуси, сообщает БЕЛТА.

Изменения в Налоговый кодекс Беларуси, которые предусматривают налогообложение зарубежных электронных услуг, были подготовлены еще в 2016 году, но вступают в силу только с 2018 года. В МНС поясняют, что такой временной лаг позволил и ведомству, и компаниям подготовиться к нововведению.

По новым нормам, Беларусь будет являться местом реализации электронных услуг, если покупателем является физическое лицо, фактически находящееся на территории страны; оплачивающее такие услуги при помощи счета, открытого в белорусском банке; использующее сетевой IP-адрес устройства, зарегистрированного в Беларуси.

НДС с 1 января 2018 года будут облагаться такие услуги, как предоставление прав на использование программ, игр, баз данных, в том числе стриминг музыки и фильмов. А это значит, что за скачивание игр и мобильных приложений, просмотр фильмов и прослушивание музыки онлайн зарубежные компании-поставщики заплатят НДС в Беларуси. Налогом начнет облагаться предоставление удаленного доступа к электронным книгам, аудио, видео, другим произведениям и электронным публикациям.

В перечень попадают и рекламные услуги, в том числе предоставление места и времени для рекламы, равно как и услуги по размещению контента (интернет-площадки и платформы), а также услуги по размещению предложений о приобретении (реализации) товаров (работ, услуг), имущественных прав. Налогом начнут облагаться и автоматические услуги сети Интернет, в том числе поиск данных. В качестве примера можно назвать сводки фондовой биржи в режиме реального времени. НДС начнут взимать и с таких услуг, как предоставление хостинга и доменного имени, доступа к поисковым сетям.

В министерстве отметили, что Беларусь ориентируется на тот список плательщиков, который есть в России. Он размещен в открытом доступе на сайте Федеральной налоговой службы, сейчас там 131 компания. Перечень компаний на сайте ФНС разбит на несколько категорий: программное обеспечение и игры; музыка, книги, фильмы; реклама и торговые площадки; поисковые системы и социальные сети; базы данных, хостинг. В перечне много известных компаний - Alibaba, Amazon, Bloomberg, Booking.com, Netflix International, Nintendo, Samsung Electronics, The Financial Times, Uber B.V., Viber, Wargaming.

В течение 2017 года был разработан упрощенный порядок регистрации плательщиков НДС на зарубежные электронные услуги. Подготовлена и утверждена форма налоговой декларации для таких плательщиков, а также форма заявления. Оба этих документа постарались сделать максимально простыми, в налоговой декларации, к примеру, нужно заполнить всего четыре строчки. Взаимодействие с налоговыми органами будет вестись через личный кабинет плательщика. Там компании смогут подавать налоговую декларацию, оплачивать налоги, контактировать с налоговым органом, получать разъяснения или отвечать на уведомления, которые будут им направляться. "Учитывая, что физическое присутствие на территории нашей страны этих плательщиков будет невозможно, все взаимодействие будет осуществляться именно через личный кабинет, который создан на русском и английском языках. Для работы с нерезидентами определен один налоговый орган - налоговая инспекция по Минску", - уточнили в МНС.

Особенностью этого проекта будет использование плательщиками облачной цифровой подписи. "До этого электронная цифровая подпись должна была быть на физическом носителе, но для нерезидентов разработан новый механизм. За ЭЦП в Беларусь они не поедут, поэтому для них и создаются более простые и удобные условия", - подчеркнули в ведомстве.

Первые платежи в бюджет от зарубежных компаний пойдут в апреле - предельным сроком уплаты определено 22 апреля. При этом плательщики вправе стать на налоговый учет до конца того отчетного квартала, в котором возникает объект налогообложения. То есть если услуга была продана белорусу в январе 2018 года - то до 31 марта 2018 года надо стать на учет.

При взимании НДС будет применяться стандартная ставка в 20%.-0-