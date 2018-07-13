Крупнейший в мире радиотелескоп MeerKAT введен в строй в Южной Африке

13 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Крупнейший в мире радиотелескоп "Мееркат" (MeerKAT) сегодня официально введен в строй в Южной Африке, сообщает ТАСС.

В официальном открытии принял участие вице-президент ЮАР Дэвид Мабуза.

Уникальный научный комплекс размещается около городка Карнарвон в пустыне Кару (провинция Северный Кейп). "Мееркат" имеет 64 антенны диаметром 12-18 м.

"Мееркат" является первой стадией крупнейшего в мире инструментального астрономического проекта Square Kilometer Array (SKA), который называют еще "Километровый телескоп".

Доля "Меерката" в международном проекте SKA общей стоимостью $2,1 млрд составляет 25%. В консорциум SKA входят десять стран: Канада, Китай, Великобритания, Германия, Италия, Нидерланды, Швеция, ЮАР, Новая Зеландия и Австралия. Этот крупный проект должен быть полностью завершен в 2024 году. Чувствительность создаваемой конструкции настолько высока, что позволит зарегистрировать сигнал, приходящий с расстояния 15 парсеков (почти 49 световых лет). Около 3 тыс. антенн будут соединены в сеть при помощи суперкомпьютеров, образуя в итоге единую виртуальную антенну - тарелку площадью в 1 кв. км.-0-