Крупнейший в мире радиотелескоп MeerKAT введен в строй в Южной Африке

13 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Крупнейший в мире радиотелескоп "Мееркат" (MeerKAT) сегодня официально введен в строй в Южной Африке, сообщает ТАСС.
В официальном открытии принял участие вице-президент ЮАР Дэвид Мабуза.
Уникальный научный комплекс размещается около городка Карнарвон в пустыне Кару (провинция Северный Кейп). "Мееркат" имеет 64 антенны диаметром 12-18 м.
"Мееркат" является первой стадией крупнейшего в мире инструментального астрономического проекта Square Kilometer Array (SKA), который называют еще "Километровый телескоп".
Доля "Меерката" в международном проекте SKA общей стоимостью $2,1 млрд составляет 25%. В консорциум SKA входят десять стран: Канада, Китай, Великобритания, Германия, Италия, Нидерланды, Швеция, ЮАР, Новая Зеландия и Австралия. Этот крупный проект должен быть полностью завершен в 2024 году. Чувствительность создаваемой конструкции настолько высока, что позволит зарегистрировать сигнал, приходящий с расстояния 15 парсеков (почти 49 световых лет). Около 3 тыс. антенн будут соединены в сеть при помощи суперкомпьютеров, образуя в итоге единую виртуальную антенну - тарелку площадью в 1 кв. км.-0-
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