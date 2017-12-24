Крупнейший в мире самолет-амфибия совершил первый полет в Китае

24 декабря, Пекин /БЕЛТА-ТАСС/. Разрабатываемый в Китае крупнейший в мире самолет-амфибия AG600 совершил 24 декабря первый полет в городе Чжухай (провинция Гуандун, Южный Китай).
Как сообщило Центральное телевидение Китая (ССТV), он находился в воздухе около часа. По данным телеканала, для набора взлетной скорости AG600 потребовалось около 600 м взлетно-посадочной полосы. Во время испытаний самолет поднялся на высоту около 2,5-3 тыс. м, после чего совершил несколько маневров, в том числе снижение и имитацию захода на посадку. Как заявили разработчики, основной целью полета была проверка безопасности и функционирования бортовых систем.
Созданный Китайской авиастроительной корпорацией (AVIC) гидросамолет предназначен для нужд гражданской авиации. Он сконструирован специально для борьбы с лесными пожарами и проведения поисково-спасательных операций. Противопожарная модификация способна набирать 12 т воды за 12 секунд. Также в СМИ публиковалась информация, что данный самолет может быть задействован авиацией Народно-освободительной армии Китая для защиты интересов страны на море при проведении патрульных операций.
Максимальная взлетная масса AG600 составляет 53,5 т. Он может развивать скорость до 500 км/ч с дальностью полета до 4,5 тыс. км и непрерывным нахождением в воздухе до 12 часов. Длина самолета - 37 м, размах крыльев - 38,8 м. Гидросамолет может взлетать и садиться как на обычных аэродромах, так и водной поверхности.-0-
Фото Синьхуа - БЕЛТА.
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