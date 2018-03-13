Крупный киберспортивный турнир по Dota 2 стартует в Минске 18 марта

13 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Крупный турнир МЭТА`18 в дисциплине Dota 2 стартует в Минске 18 марта, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Белорусской федерации киберспорта.

Участники начнут борьбу за главный приз со стадии онлайн-квалификации, которая будет состоять из группового этапа и плей-офф. Организаторы ожидают регистрации 20-25 команд. Через квалификацию в финальный этап турнира выйдут шесть сильнейших команд, еще два состава получат прямые приглашения в решающую стадию МЭТА`18. В финале, который состоится 8 апреля в клубе "Тарантул", восемь команд поспорят за призовой фонд турнира, составляющий $1,5 тыс.

Белорусская федерация киберспорта содействует развитию в стране компьютерного спорта как нового вида соревновательной деятельности. Федерацией с момента основания проведено более ста киберспортивных турниров, в том числе международных.-0-