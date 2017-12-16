Курс биткоина превысил отметку в 18 тыс. долларов

По сообщениям информационных агентств курс самой популярной в мире критовалюты биткоина превысил 18 тыс. долларов и приблизился к 19 тыс. долларов. На пике биткоин торговался на уровне 18 903,99 доллара. Таким образом, установлен новый рекорд его курсовой стоимости.

Сайт Coindesk, отслеживающий курс криптовалюты на разных биржах, сообщил, что сегодня биткоин вырос до рекордной отметки. Отметим, что биткоин во второй половине 2017 года растет просто неслыханными темпами. В начале августа за биткоин давали 3 тыс. долларов, второго сентября - уже 5 000, а в конце ноября он перевалил за отметку 10 тыс. долларов США.