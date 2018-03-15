Курс биткоина упал ниже $8 тыс.

15 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Курс биткоина снизился до $7,7 тыс., после чего установился на уровне $7,9 тыс. Подобные показатели отмечаются впервые с 7 февраля 2018 года. Об этом сообщают информагентства, ссылаясь на сведения электронной криптовалютной биржи Coindesk.

Предполагается, что падение курса вызвано намерением Google отказаться от рекламы криптовалют, ICO и аналогичных финансовых продуктов. Об этом компания официально заявила 14 марта. Решение было принято с целью нейтрализовать хакерские угрозы и предотвратить использование онлайн-рекламы для продвижения мошеннических криптовалютных схем.

В январе 2018 года подобные меры были приняты компанией Facebook.-0-