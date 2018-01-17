Курс биткоина за сутки обрушился на 25%

17 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Курс нового вида денег биткоина рухнул более чем на 25% за сутки. Об этом говорят данные CoinMarketCap.
Согласно информации, размещенной на портале, стоимость биткоина минувшей ночью упала на 25,1% (до $10,5 тыс.) впервые с 1 декабря 2017 года. Спустя несколько часов его стоимость немного повысилась и достигла $11,2 тыс.
Между тем премьер-министр России Дмитрий Медведев, выступая 16 января на пленарной дискуссии IX Гайдаровского форума в Москве, предположил, что со временем криптовалюты исчезнут. "Мы видим, что существуют разные подходы к криптовалютам - от запретительных до абсолютно либеральных. И всех сегодня волнует вопрос: где предел этой "криптовалютной гонке"? Может быть, это вообще тупиковая ветвь киберреволюции? Ведь нельзя полностью исключить, что не повторится сценарий начала 1990-х годов, когда появилось множество компаний на базе развивающегося интернета, а в начале 2000-х эти компании в значительной степени исчезли. Но сама технология, я имею в виду интернет, не только сохранилась, но и играет в нашей жизни сейчас ключевую роль. Точно так же через несколько лет могут исчезнуть и криптовалюты, а технология, на базе которой эти криптовалюты развиваются (я имею в виду блокчейн), станет частью повседневной реальности. Такой сценарий тоже не исключен", - сказал российский премьер-министр.-0-
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