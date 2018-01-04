Лаборатория робототехники появится в Гомельском госуниверситете

4 января, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Лаборатория робототехники и механотроники откроется в Гомельском государственном университете имени Ф.Скорины, сообщил корреспонденту БЕЛТА ректор вуза Сергей Хахомов.

К занятиям в лаборатории, которая будет функционировать на площадке специальности "программируемые мобильные системы", смогут приступить уже в феврале.

По словам собеседника, в числе приоритетных задач вузовской лаборатории, помимо профориентации и обучения, - укрепление партнерских отношений с высокотехнологичным производством. "В кооперации вузовская наука - промышленное производство специалисты лаборатории смогут выполнять заказы предприятий, предлагать свои инновационные решения по созданию, совершенствованию и оптимизации промышленных робототехнических систем и устройств. Например, ученые университета готовы представить разработки, которые помогут улучшить свойства робота, изменить его конструкцию, сделать влагозащищенным, более компактным, легким и т.д.", - прокомментировал ректор.

Лаборатория будет оснащена специализированным оборудованием, которое позволит проводить лабораторные работы по теории автоматизации, цифровой технике, собирать и изучать схемы устройств, конструировать, программировать, создавать новые модели, механизмы и инженерные системы, превращать результаты исследований в технологии для экономики и бизнеса.

Кроме ученых заниматься в лаборатории смогут студенты и школьники. Для них предусмотрены практико-ориентированные курсы по изучению наиболее популярных языков программирования, исследованию основ робототехники, механотроники, 3D-моделирования и печати, "интернета вещей", системы "Умный дом" и т.д.

Также на базе лаборатории будет создана специализированная мастерская, где молодые новаторы смогут реализовывать стартапы в робототехнике и механотронике.

"Данное образовательное направление позволит освоить наиболее востребованные в мире высоких технологий профессии, которые являются основополагающими для развития современных автоматизированных предприятий", - резюмировал Сергей Хахомов.-0-