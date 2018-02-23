Land Rover презентовал смартфон вместо джипа

Выпуском смартфонов занимались многие автомобильные бренды. Среди них Ferrari, Hummer, Mercedes, Mclaren и Porsche. Однако недавно о выпуске собственного мобильного девайса заявил и Land Rover.

Британская фирма выпустила свой Explore Phone для экстремалов. Аппарат не боится воды, грязи, падения с высоты 2 м на бетонный пол. Емкость основного аккумулятора составляет 4 000 мАч, есть возможность прикрепить дополнительный источник питания.

У смартфона две камеры: 16 и 8 МП, четыре гигабайта оперативной памяти и 64 ГБ встроенной. Есть также специальные приложения для ориентирования в дикой и пустынной местности.

Цена девайса - около 800 долларов США.