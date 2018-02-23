Land Rover презентовал смартфон вместо джипа

Выпуском смартфонов занимались многие автомобильные бренды. Среди них Ferrari, Hummer, Mercedes, Mclaren и Porsche. Однако недавно о выпуске собственного мобильного девайса заявил и Land Rover.
Британская фирма выпустила свой Explore Phone для экстремалов. Аппарат не боится воды, грязи, падения с высоты 2 м на бетонный пол. Емкость основного аккумулятора составляет 4 000 мАч, есть возможность прикрепить дополнительный источник питания.
У смартфона две камеры: 16 и 8 МП, четыре гигабайта оперативной памяти и 64 ГБ встроенной. Есть также специальные приложения для ориентирования в дикой и пустынной местности.
Цена девайса - около 800 долларов США.
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4114 BYN
|2.41 BYN
|2.418 BYN
|USD
|1.9565 BYN
|1.955 BYN
|1.958 BYN
|RUB
|3.4541 BYN
|3.44 BYN
|3.455 BYN