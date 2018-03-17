Lego выпустит конструктор из сахарного тростника

В нынешнем году датский производитель "Лего" собирается представить детали, сделанные из "пластика растительного происхождения" - на основе сахарного тростника. Первыми элементами, выполненными по новой технологии, станут игрушечные кусты и деревья.

Lego гарантирует, что срок службы "растительных" деталей будет аналогичен обычным. Их станут использовать несколько раз после переработки, однако сами они не считаются полностью разлагаемыми.

К 2030 году производитель полностью перейдет на экологичные материалы для конструкторов и их упаковки. Пока из тростника планируют изготавливать не более 1-2% деталей.