Лекции в Имперском колледже Лондона будут читать голограммы

2 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Имперский колледж Лондона вводит инновационный вид лекций, на которых преподаватели будут появляться в аудитории в виде голограммы, сообщает ВВС.
Колледж уже представил новую технологию широкой публике и намерен стать первым высшим учебным заведением в мире, которое будет проводить подобные лекции на регулярной основе.
На первом этапе голограммы будут применяться в школе бизнеса, но в будущем планируется распространить эту технологию и на другие подразделения.
"Альтернативой является использование программного обеспечения для видеоконференций, но мы считаем, что эти голограммы создают гораздо больший эффект присутствия", - сказал представитель колледжа Дэвид Лефевр.
Одновременно в виде голограммы в аудитории может появляться более одного человека.
Подобная технология уже использовалась во время концертных выступлений, когда перед публикой появлялись голографические изображения умерших знаменитостей - Майкла Джексона и Элвиса Пресли.-0-
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