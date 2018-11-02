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Лекции в Имперском колледже Лондона будут читать голограммы

Технологии 02.11.2018 | 08:52
Фото Imperial College London
Фото Imperial College London

2 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Имперский колледж Лондона вводит инновационный вид лекций, на которых преподаватели будут появляться в аудитории в виде голограммы, сообщает ВВС.

Колледж уже представил новую технологию широкой публике и намерен стать первым высшим учебным заведением в мире, которое будет проводить подобные лекции на регулярной основе.

На первом этапе голограммы будут применяться в школе бизнеса, но в будущем планируется распространить эту технологию и на другие подразделения.

Фото Imperial College London
Фото Imperial College London

"Альтернативой является использование программного обеспечения для видеоконференций, но мы считаем, что эти голограммы создают гораздо больший эффект присутствия", - сказал представитель колледжа Дэвид Лефевр.

Одновременно в виде голограммы в аудитории может появляться более одного человека.

Подобная технология уже использовалась во время концертных выступлений, когда перед публикой появлялись голографические изображения умерших знаменитостей - Майкла Джексона и Элвиса Пресли.-0-

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Теги
Великобритания, инновации, информационные технологии, образование
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