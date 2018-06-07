Лучшие киберспортивные команды Беларуси поборются за приз в $1,5 тыс. на крупном турнире в Минске

7 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Лучшие киберспортивные команды Беларуси поборются за приз в $1,5 тыс. на крупном турнире в дисциплине Counter Strike: Global Offensive (CS:GO) на киберспортивном турнире МЭТА`18, сообщили БЕЛТА в Белорусской федерации киберспорта.

Чемпионат стартует с онлайн-квалификации, которая пройдет в четыре этапа и начнется 10 июня. Восемь финалистов 1 июля выступят в решающей стадии турнира МЭТА`18.CS:GO, которая будет состоять из группового этапа и стадии плей-офф. Прямую трансляцию чемпионата можно будет посмотреть на платформе "ВКонтакте" и на телеканале "MIНСК ТV". Как отметили в федерации, призовой фонд финального этапа составит $1,5 тыс.

Турниры серии МЭТА проводятся Белорусской федерацией киберспорта в нескольких дисциплинах и способствуют повышению мастерства белорусских киберспортсменов.-0-