Магистратура для подготовки IT-специалистов открыта в Гомеле

31 декабря, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Магистратура для подготовки IT-специалистов открыта в Гомельском государственном университете имени Ф.Скорины, сообщил корреспонденту БЕЛТА ректор вуза Сергей Хахомов.

Набор слушателей по магистерской программе "Инфокоммуникационные системы и сети" будет проводиться на дневную и заочную формы обучения. "Выпускники магистратуры получат профессиональные компетенции по техническому нормированию и стандартизации в области инфокоммуникационных систем, контролю и диагностике оборудования, организации производства и эксплуатации устройств и сетей инфокоммуникаций, разработке и тестированию нового телекоммуникационного оборудования, сопровождению его программного обеспечения и т.д. Магистерское образование направлено на подготовку высокопрофессиональных кадров для IT-отрасли, которая является одной из приоритетных в современной белорусской экономике", - подчеркнул ректор.

В настоящее время вузом также прорабатывается вопрос открытия магистерской программы "Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ".

Гомельский госуниверситет постоянно расширяет и совершенствует работу по подготовке специалистов в сфере IT, вуз является основным поставщиком кадров для IT-компаний Гомельской области, востребованы выпускники университета и в других регионах страны. На факультетах физики и информационных технологий, математики и технологий программирования за последние два года открыты новые специальности. В их числе - "программируемые мобильные системы" (квалификация "инженер по электронным системам"), "электронные системы безопасности" (квалификация "инженер-проектировщик"), "компьютерная физика" (квалификация "физик. Программист"), "компьютерная безопасность" (квалификация "специалист по защите информации. Радиофизик").

"В вузе успешно внедрена практико-ориентированная модель обучения. На базе университета работает филиал резидента Парка высоких технологий - компании IBA-Gomel, открыт авторизованный учебный центр D-Link, функционируют учебно-научные лаборатории, созданные совместно с компаниями EPAM Systems, IBA-Gomel, ООО "Эпсэлп". Филиал кафедры вычислительной математики и программирования ГГУ функционирует на базе ООО "НВП Модем". В планах - открытие еще одной современной учебной лаборатории компании EPAM Systems, - отметил Сергей Хахомов.

По его мнению, тесное сотрудничество IT-компаний и учреждения образования, а также вовлеченность студентов в исследовательскую и научно-практическую деятельность буквально с первых дней образовательного процесса позволяет молодым специалистам приобрести целостную систему современных теоретических знаний, достаточный набор практических умений и навыков, профессиональную мобильность и высокую компетентность.-0-