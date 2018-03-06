Mail.Ru Group начала принимать криптовалюту за размещение рекламы

6 марта, Минск /Корр. Компания Mail.Ru Group продолжает внедрять нововведения, которые напрямую касаются новых технологий. Только недавно они запустили подбор рекламы по психотипу, а теперь заказчики смогут размещать ее за криптовалюту, сообщает ТАСС.
Это будет касаться всех продуктов компании, включая социальные сети "ВКонтакте" и "Одноклассники".
Пока платить можно не любой криптовалютой, а только Bitcoin (BTC) и Bitcoin Cash (BCC). По словам представителей Mail.Ru Group, через некоторое время владельцы участвующих в сети площадок и приложений смогут получать доход в криптовалюте. -0-
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