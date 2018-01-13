Марк Цукерберг потерял около 3 млрд долларов после пары предложений

Основатель соцсети Facebook сегодня потерял несколько миллиардов долларов. Рыночная стоимость акций компании снизилась на 2,9 млрд долларов после анонса Цукербергом изменения ленты новостей.

Котировки ценных бумаг, по сведениям информагентств, упали в среднем на 3,9%. Таким образом состояние Цукерберга понизилось до 74,4 млрд долларов.

В частности, Цукерберг заявил, что лента станет показывать больше новостей от друзей и родственников. При этом частота показов от компаний и СМИ снизится.

Для полномасштабного запуска нововведения потребуется несколько месяцев.