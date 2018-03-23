МАРТ о регулировании тарифов на услуги связи

Последние месяцы операторы связи один за другим объявляют о повышении тарифов на свои услуги. Регулятором тарифной политики, в том числе в данной сфере, является Министерство антимонопольного регулирования и торговли. Действуют ли операторы в рамках законодательства или МАРТ пора вмешаться с учетом того, что речь идет о естественных монополиях и субъектах, занимающих доминирующее положение на рынке? Этот и другие вопросы корреспондент БЕЛТА задала заместителю министра антимонопольного регулирования и торговли Ивану Вежновцу.

- Иван Валерьевич, регулированием тарифов на какие услуги связи занимается МАРТ?

- Министерство антимонопольного регулирования и торговли осуществляет государственное ценовое регулирование на отдельные услуги связи, которые определены указом №72. Речь идет о социально значимых услугах, в частности абонементной плате за услуги фиксированной связи, стоимости местных и междугородных соединений по стационарному городскому телефону. Также мы регулируем тарифы на услуги, которые оказывают крупные игроки, занимающие доминирующее положение.

- Получается, что естественные монополии и субъекты-доминанты работают по тарифам, которые устанавливает МАРТ?

- МАРТ своим решением устанавливает предельный уровень тарифов для РУП "Белтелеком" (как естественной монополии) в отношении социально значимых услуг, для УП "Велком" и СООО "МТС" (как субъектов, занимающих доминирующее положение) - на услуги сотовой связи. В рамках согласованных пределов операторы и работают.

- Новые тарифы УП "Велком", которые начнут действовать с 1 апреля 2018 года, также согласованы МАРТ?

- На текущий год МАРТ согласовал указанным ранее субъектам допустимые пределы повышения тарифов на услуги сотовой связи. Апрельское повышение оператора соответствует условиям, согласованным с министерством. При этом перечень тарифных планов, условия обслуживания на них УП "Велком" определяет самостоятельно.

- Такие же пределы изменения тарифов МАРТ согласовывает и СООО "МТС", и ЗАО "БеСТ"?

- Поскольку СООО "МТС", как и УП "Велком", является доминирующим оператором, ежегодные допустимые пределы изменения тарифов на его услуги сотовой связи подлежат согласованию с МАРТ. Эти операторы находятся в равных условиях регулирования, а вот само решение повышать тарифы или нет, компании принимают самостоятельно, исходя из их стратегии работы с потребителями.

ЗАО "БеСТ" на сегодняшний день не занимает настолько большой доли на рынке сотовой связи, чтобы признать его доминирующим субъектом. Соответственно, решения в отношении своей тарифной политики ЗАО "БеСТ" принимает самостоятельно, без согласования с МАРТ.

- УП "Велком" с 1 марта 2018 года повышало тарифы на предоставление фиксированного доступа в интернет. Регулируете ли вы эту сферу?

- Повышение тарифов, которое предприняло УП "Велком" с 1 марта 2018 года, не касается услуг сотовой связи оператора. Как вы сказали, речь о предоставлении фиксированного доступа в интернет. Сейчас этот рынок конкурентен. Такие услуги оказывает ряд провайдеров, например, РУП "Белтелеком", СООО "МТС", СООО "КосмосТВ", ООО "АйПиТелКом", ООО "Белинфонет", ООО "Объединенные сети", ООО "ТВСАТ", ОДО "ПРИЗМА" и другие. Всего по республике - более 50. И УП "Велком" не занимает на этом рынке доминирующее положение. Поэтому тарифная политика предприятия на услуги предоставления фиксированного доступа в интернет формируется самостоятельно, без согласования с МАРТ. А у потребителя сегодня есть возможность альтернативного выбора поставщика данной услуги в зависимости от ее качества и стоимости.

А вот РУП "Белтелеком" по услугам фиксированного доступа в интернет занимает доминирующее положение, поэтому пределы изменения тарифов на его услуги МАРТ согласовывает ежегодно.

- На основе каких принципов МАРТ определяет необходимость повышения тарифов на услуги связи?

- Рынок телекоммуникаций сегодня является одним из самых динамичных. В условиях постоянного увеличения скорости и объемов передачи данных операторам связи необходимо поддерживать технологическую базу, инфраструктуру, иначе они неизбежно потеряют на качестве оказания услуг.

По различным оценкам, обновление технологий в коммуникациях происходит каждые пять лет, а это значит, что оператор должен получить такую выручку, чтобы не только окупить вложенные инвестиции, но и развиваться, предоставлять новые более качественные услуги.

С другой стороны, МАРТ стремится поддерживать тарифы на услуги связи на уровне, доступном для всех категорий потребителей, не допускать их резкого роста. Поэтому в регулировании мы ориентируемся на динамику инфляционных процессов в стране.

Юлия ДЫЛЕНОК,

БЕЛТА.-0-