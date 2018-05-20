Маск анонсировал выпуск Tesla Model 3 с двумя моторами

20 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Выпуск Tesla Model 3 с двумя моторами анонсировал глава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск в Twitter, сообщают информагентства.

Это полноприводная Tesla Model 3 с двумя моторами, которая разгоняется до 95,6 км/ч за 3,5 сек., ее максимальная скорость составляет 250 км/ч.

Двигатели размещены в передней и задней частях машины, в случае отказа одного из них она сможет продолжать движение. Зарядки аккумулятора достаточно на 500 км. Стоимость авто составит около $78 тыс.

Tesla Model 3 была представлена в 2016 году. Ее стоимость - от $35 тыс. Машина может проехать без подзарядки 350 км с максимальной скоростью 210 км/ч. Время разгона до 100 км/ч составляет 5,6 сек.-0-