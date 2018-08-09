Материалы об истории Wargaming стали частью коллекции национального музея The Strong в США

9 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Материалы об истории Wargaming стали частью коллекции национального музея The Strong в Рочестере, штат Нью-Йорк, сообщили БЕЛТА в минском центре разработки World of Tanks.

"Компания Wargaming, отмечающая в этом году 20-летие, рада сообщить о включении материалов об истории компании в коллекцию национального музея The Strong в Рочестере, штат Нью-Йорк", - рассказали в компании. Материалы доступны для публичного просмотра на проходящей в музее выставке eGameRevolution. Это помещение площадью 465 кв.м, где любой желающий может изучить путь становления видеоигр.

Кроме того, история Wargaming стала частью онлайн-экспозиции World of War Games проекта Google Arts and Culture.

"Wargaming - один из самых ярких игровых разработчиков за последнее время. Компания стала феноменом рынка free-to-play, - отметил Эндрю Борман, куратор музея The Strong. - Коллекция материалов позволит нам составить историю развития компании и показать, как Wargaming удалось занять свое место в рейтинге мировой разработки видеоигр".

В электронный архив вошли самые значимые вехи компании за 20-летнюю историю, включая фотографии, трейлеры, видеоролики, редкие снимки "дотанковых" времен, фан-арт и многое другое. Особое внимание уделено внутренней кухне World of Tanks и промоматериалам. Значительную часть коллекции составляют экспонаты, созданные поклонниками игры.

Special Project Director Wargaming Трейси Спайт добавил, что своим успехом компания во многом обязана музеям военной техники по всему миру, которые смогли сохранить множество артефактов Второй мировой войны. "Для нас очень важно поделиться историей компании с будущими поколениями, которые интересуются развитием мировой индустрии видеоигр. Музей The Strong идеально подошел на эту роль: никто не расскажет нашу историю лучше", - заметил он.

Национальный музей игр The Strong в Рочестере, штат Нью-Йорк, является уникальной коллекцией материалов и артефактов, посвященных истории и эволюции игр. В музее можно посетить Центр истории электронных игр, Национальный зал славы игрушек, Зал славы видеоигр, Библиотеку Брайана Саттона-Смита и Архив игр, Школу Woodbury и другие специализированные выставки, связанные с играми и игровой культурой.-0-