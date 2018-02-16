Mercedes-Benz покажет в Женеве серийный электрокар

Суббренд "Мерседес-Бенц" EQ представит на мартовском автошоу в швейцарской Женеве первый серийный электромобиль. Он получит название EQ C, передают новостные агентства.

Новинку пока засняли в защитном камуфляже и ничего о ее характеристиках неизвестно. По информации инсайдеров, в основу машины положена унифицированная платформа EVA (Electric Vehicle Architecture), на которой будут выпускаться и все последующие EQ.

Аналитики полагают, что у автомобиля будет по одному электромотору на каждой оси общей мощностью 408 л.с. в эквиваленте. Пробег новинки, скорее всего, составит около 500 км на одном заряде. До 100 км/ч автомобиль будет разгоняться за 5 секунд.

В серию машина пойдет не ранее 2019 года.