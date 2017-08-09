Mercedes-Benz запатентовал подушки безопасности для пешеходов

Первое испытание элементов безопасности, призванных спасти жизнь пешеходам, провела компания Volvo в 2012 году. Их даже пытались инсталлировать в модель V40. Однако надувной элемент занимал слишком много места на лобовом стекле и даже частично находился на передних стойках.

Подобные элементы все же решились установить, несмотря на их дороговизну, на Subaru Impreza, Land Rover Discovery Sport и Jaguar E-Pace. Теперь патент на подушки безопасности, призванные спасать жизни пешеходов, получил и Mercedes.

Патент был подан немецким производителем еще два года назад. На схематичных изображениях видно, что подушки проходят под центральными стойками автомобиля. Для их активации будут использованы пиропатроны.

В отличие от фантастических патентов, которые производители любят получать "на всякий пожарный" в данном случае речь идет о вполне рабочей технологии. "Мерседес" даже заявил о ее тестировании.