Mercedes-Benz запатентовал подушки безопасности для пешеходов

Первое испытание элементов безопасности, призванных спасти жизнь пешеходам, провела компания Volvo в 2012 году. Их даже пытались инсталлировать в модель V40. Однако надувной элемент занимал слишком много места на лобовом стекле и даже частично находился на передних стойках.
Подобные элементы все же решились установить, несмотря на их дороговизну, на Subaru Impreza, Land Rover Discovery Sport и Jaguar E-Pace. Теперь патент на подушки безопасности, призванные спасать жизни пешеходов, получил и Mercedes.
Патент был подан немецким производителем еще два года назад. На схематичных изображениях видно, что подушки проходят под центральными стойками автомобиля. Для их активации будут использованы пиропатроны.
В отличие от фантастических патентов, которые производители любят получать "на всякий пожарный" в данном случае речь идет о вполне рабочей технологии. "Мерседес" даже заявил о ее тестировании.
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4314 BYN
|2.411 BYN
|2.417 BYN
|USD
|1.9589 BYN
|1.958 BYN
|1.96 BYN
|RUB
|3.4482 BYN
|3.44 BYN
|3.45 BYN