Mercedes выпустит детские коляски

1 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Знаменитая немецкая фирма Hartan, которая уже более 60 лет занимается производством детских колясок, выпустит совместную коллекцию с автомобильным брендом Mercedes. Об этом сообщает Mannheimer Morgen.

Hartan утверждает, что новые модели будут отличаться своей эргономичностью и функциональностью. Шины Solight Ecco и диски схожи с AMG-моделями. Люлька сделана из влагонепроницаемого материала. Рама коляски выполнена из алюминия, за счет этого она будет легко и быстро складываться. Цвет рамы и расцветку люльки заказчик выбирает сам. Весит коляска 13 кг.

Фото Daimler AG

Как и автомобили Mercedes, коляски выпустят в нескольких вариантах. Все они будут украшены логотипом автомобильного бренда. Помимо этого Dessin Sport, которая считается AMG-версией, будет украшена на ручках и козырьке "спортивными полосками". В такой версии она будет только черного и серого цвета. В наличии - еще две расцветки: Dolce Vita бежевого цвета с песочным и коричневыми оттенками и Dessin Deep Sea, которая сочетает серый и блекло-голубой.-0-