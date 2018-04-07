Mersеdes-BENZ к 2020 году выпустит на рынок премиальный электроседан

На днях один из лучших немецких брендов автомобилестроения озвучил намерение о выпуске новой модели автомобиля 5-Class. Модель электромобиля будет иметь несколько модификаций. Основные их отличия проявятся в исполнении дизайна и в некоторых особенностях технического оснащения.

Специалисты пока держат в секрете, какие новые функции и особенности появятся у электрокара. Они заявили только о намерениях представить новинку на рынке к 2020 году.

Известный автопроизводитель также планирует обновление линейки машин EQ. Эксперты уверены, что новая модель, созданная на платформе МЕА для EQ, сможет на равных конкурировать с Audi A8 на потребительском рынке. Подробностей рестайлинга производители посчитали нужным не раскрывать.