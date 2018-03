Мессенджер Telegram опять не работает в Европе

5 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В понедельник, 5 марта, пользователи по всей Европе стали сообщать о сбоях в работе мессенджера Telegram. Информацию о сбое подтвердил официальный твиттер-аккаунт мессенджера.

Первые сообщения о том, что Telegram перестал работать, стали поступать примерно в 12.40 по минскому времени. Причем не работает как мобильная, так и браузерная версии. В первом случае не отправляются сообщения, во втором - страница не открывается и выдает ошибку.

Some of our users in Europe and the MENA region are currently experiencing connection issues. Please hang on, we have all hands on deck to bring you back soon!