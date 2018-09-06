Международный форум, посвященный облачным технологиям, пройдет в Минске

6 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международный форум BIT-2018 пройдет в конференц-центре отеля Crowne Plaza Minsk 11 сентября, сообщили БЕЛТА организаторы.

В форуме примут участие представители ведущих белорусских и зарубежных компаний, таких как Toshiba Memory Europe, Synology, Seagate, beCloud, IBA Group. Будет рассмотрен широкий круг вопросов: облачные технологии и их практическое применение в бизнесе, создание и эксплуатация ЦОД (Центров обработки данных), интернет-автоматизация производственных процессов предприятий и другие.

Среди спикеров мероприятия Юрий Гайc (IBA Group), Игорь Макаров (Toshiba Memory Europe), Сергей Казючиц (beCloud).

Во время форума будет действовать интерактивная выставка, где посетители смогут ознакомиться с новейшими компьютерными разработками и увидеть их воплощение в реальных программных продуктах.

Организаторы считают, что одна из наиболее ценных составляющих форума - возможность напрямую задать актуальные вопросы непосредственно представителям ведущих производителей компьютерного оборудования и ИТ-решений, а также приобрести большое количество полезных деловых контактов.

Информационным партнером международного форума BIT-2018 выступает Белорусское телеграфное агентство.-0-