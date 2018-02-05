Microsoft начинает прием заявок от белорусов на конкурс Imagine Cup

5 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Компания Microsoft приглашает школьников старших классов, студентов, магистров и аспирантов первого курса принять участие в национальном этапе ежегодного международного технологического конкурса молодых талантов Imagine Cup, сообщили БЕЛТА в компании.

Онлайн-заявки на участие принимаются до 15 марта 2018 года.

Национальный этап Imagine Cup 2018 состоится в Минске в начале апреля этого года при поддержке Microsoft. В рамках конкурса команды молодых разработчиков представят свои проекты экспертному жюри. Победитель отборочного этапа получит возможность отправиться в США на финал Imagine Cup 2018 и побороться за главный приз - $100 тыс. на дальнейшее развитие проекта.

Для многих студентов участие в престижном конкурсе Imagine Cup становится началом успешной карьеры. Представляя свои первые проекты, команды получают рекомендации от ведущих экспертов в сфере информационных технологий.

"Конкурс Imagine Cup - это уникальная возможность для школьников и студентов белорусских вузов реализовать свой потенциал в области ИТ, представить свои проекты и поделиться идеями с экспертами за рубежом, начать карьеру или открыть собственный бизнес. Наконец, это шанс получить достойный стартовый капитал", - отметил глава представительства Microsoft в Беларуси Антон Мякишев.

В рамках национального тура Imagine Cup 2018 экспертное жюри оценит уникальность проектов, инновационные технологические решения, умение команд достойно представлять и защищать свои проекты на русском и английском языках. До 15 марта 2018 необходимо подать онлайн-заявку с описанием проекта, его прототипа и ближайших перспектив его развития.

Imagine Cup 2018 включает три категории: Mixed Reality (разработка приложений под дополненную и виртуальную реальность), Al (разработка ботов на Microsoft Bot Framework с использованием Microsoft Cognitive Services в приложениях на Windows, ботах, Xamarin, мобильных приложениях), Big Data (построение предиктивных моделей на основе больших данных с использованием Microsoft Azure Machine Learning или CNTK, проектов на основе Blockchain).

В 2017 году во время международного финала Imagine Cup в Сиэтле Беларусь представила команда Scrawless. Студенты разработали математический портал для детей с нарушениями мелкой моторики рук, с помощью которого удобно выполнять домашние задания по языкам и математике: писать тексты, чертить, считать.-0-