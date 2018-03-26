Мининформ ограничил доступ к 5 интернет-ресурсам и 12 группам в социальной сети "ВКонтакте"

26 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство информации Беларуси ограничило доступ к пяти интернет-ресурсам и 12 группам и персональным страницам социальной сети "ВКонтакте". Такая информация размещена на сайте ведомства, сообщает БЕЛТА.

"На основании решений суда Центрального района г. Минска и руководствуясь статьями 38, 511 Закона Республики Беларусь "О средствах массовой информации", Министерство информации 26 марта 2018 года приняло решение об ограничении доступа к 5 интернет-ресурсам, а также 12 группам и персональным страницам социальной сети "ВКонтакте" за распространение экстремистских материалов", - говорится в сообщении.-0-