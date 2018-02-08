Минлесхоз создал канал на YouTube

8 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Свой канал на YouTube появился у Министерства лесного хозяйства, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минлесхоза.

Название канала на YouTube - MLH.BY. Теперь вся видеоинформация о работе ведомства и подчиненных ему организаций будет собрана в одном месте. На YouTube уже размещены имиджевый фильм министерства, фильм о преодолении последствий урагана 2016 года, социальные ролики. Также в скором времени здесь появится рубрика "Новости", где будут собраны сюжеты белорусских телеканалов о деятельности министерства, государственных производственных лесохозяйственных объединений (ГПЛХО), лесхозов, подчиненных организаций.

У Министерства лесного хозяйства также есть своя группа в социальной сети Facebook, где размещаются наиболее значимые новости, ссылки на публикации СМИ на тему лесного хозяйства. Также в группе Минлесхоза в Facebook каждый желающий может отправить свое сообщение, задать волнующий вопрос или высказать мнение по тому или иному вопросу.-0-