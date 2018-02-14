Минсвязи Беларуси в 2019 году завершит модернизацию "последней мили" в городах

14 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство связи и информатизации Беларуси в 2019 году завершит модернизацию "последней мили" в городах, сообщил в интервью БЕЛТА министр связи и информатизации Сергей Попков.

"2019 год будет эпохальным - мы практически закончим модернизацию так называемой последней мили, то есть абонентской линии до квартиры абонента", - отметил Сергей Попков.

Развитие пассивных оптических сетей позволяет внедрять новые услуги, повышать скорость доступа в интернет. Быстрые темпы внедрения сетей по технологии GPON позволяют оказывать услуги передачи данных на скорости до 100 Мбит/с. Количество абонентов, подключенных по технологии GPON, за 2017 год увеличилось на 610 тыс. до 1,7 млн абонентов. К концу 2018 года GPON будет в каждой многоэтажке в областных и районных центрах. В середине 2019 года эта работа завершится в Минске.

Кроме того, строятся оптические линии связи для реализации концепций электронного образования и электронного здравоохранения. "В школах мы закончим эти работы в 2019 году, в медицинской сфере - в 2020-м", - пояснил министр.

*** Полный текст интервью выйдет на ленте новостей и будет размещен на сайте БЕЛТА.-0-