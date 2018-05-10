Минсвязи не исключает решения вопроса о продаже акций life:) в 2018 году

10 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство связи и информатизации Беларуси не исключает решения вопроса о продаже акций мобильного оператора life:) в 2018 году, сообщил министр связи и информатизации Сергей Попков сегодня в пресс-центре БЕЛТА.

"Мы прорабатываем эти вопросы. Думаю, в ближайшее время вы услышите те подходы, которые есть в государстве по реализации этой задачи", - сказал он. По словам министра, государство готово рассматривать приход законопослушного инвестора, который принесет в страну новые технологии, а вместе с ними и доходы.

Вместе с тем Сергей Попков заметил, что пока на рынке телекоммуникаций крупных сделок не происходит. Рынок насыщен, значимых реорганизаций в виде продажи, слияний и иных корпоративных предложений пока не просматривается.

Как сообщалось, возможность продажи акций в компании "БеСТ" (оператор life:)) обсуждалась на совещании у главы государства в феврале 2018 года.-0-

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